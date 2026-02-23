Dissesto a Chieti il Comitato Casa Comune | Accesso agli atti e chiarezza sugli immobili sgomberati

Il Comitato Casa Comune protesta contro le difficoltà nell’accesso agli atti tecnici relativi al dissesto a Chieti, che ha portato allo sgombero di alcuni immobili. La causa è la mancanza di trasparenza nelle informazioni ufficiali, che impedisce ai cittadini di conoscere la reale portata del rischio. Il comitato chiede chiarimenti concreti e un confronto aperto con le autorità locali, affinché si possa capire meglio la situazione e pianificare interventi efficaci.

Il dibattito sul dissesto idrogeologico a Chieti si fa sempre più acceso. Il Comitato Casa Comune torna a intervenire con una presa di posizione articolata che unisce tre richieste precise: accesso agli atti tecnici, chiarezza sulla reale entità del rischio e risposte ufficiali sull’accesso agli immobili sgomberati. Secondo il Comitato, il confronto pubblico sarebbe oggi bloccato da interpretazioni divergenti sulla natura del fenomeno. Da un lato chi parla di vulnerabilità intrinseca del colle, dall’altro chi attribuisce le criticità a fattori antropici e idraulici. Una divergenza che, a loro avviso, starebbe rallentando la definizione di una strategia efficace di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

"Serve una legge speciale per Chieti": il Comitato Casa Comune chiede ristori integrali per le vittime del dissesto idrogeologicoIl Comitato Casa Comune di Chieti evidenzia l’esigenza di una legge speciale per il territorio, sollecitando ristori integrali alle vittime del dissesto idrogeologico.

Ricostruzione a Santa Maria, il Comitato Casa Comune: "Chiarezza normativa, ma servono garanzie sul valore degli immobili"Il Comitato Casa Comune di Chieti, dopo l’incontro presso l’Auditorium Cianfarani, evidenzia l'importanza di una normativa chiara sulla ricostruzione a Santa Maria.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Scontro sul dissesto, nuovo attacco di Febbo a Ferrara: Parole irresponsabili che danneggiano Chieti; Febbo: Chieti non frana e il sindaco replica: Il dissesto idrogeologico non è una mia invenzione; Chieti: frane e dissesto, botta e risposta tra Febbo e Ferrara; Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli: 7.500 al mese per l'ospitalità, rischiamo il dissesto.

Chieti: frane e dissesto, botta e risposta tra Febbo e FerraraBotta e risposta a Chieti tra l'ex assessore Febbo, secondo il quale il dissesto idrogeologico è una falsità, e il sindaco Ferrara che replica con ironia ... rete8.it

Febbo: Chieti non frana. E il sindaco replica: Il dissesto idrogeologico non è una mia invenzioneAltro che allarmismo. Chi oggi dal divano parla di ‘danni all’immagine’ dovrebbe spiegare a circa 200 persone che hanno perso casa da che parte sta e se preferisce il silenzio al rischio, la propagan ... chietitoday.it

Forlimpopoli, Casa Artusi rinnova il suo Comitato scientifico dopo il «successo» ottenuto con l'Unesco - facebook.com facebook