Venezia Comics 2026 | Forte Marghera diventa il tempio del pop e gaming

Dal 1° al 3 maggio 2026, l’area di Forte Marghera sarà teatro della XIII edizione del Venezia Comics Festival, un evento dedicato alla cultura pop e al mondo del gaming. Durante i tre giorni, l’area ospiterà esposizioni, incontri e attività legate a fumetti, videogiochi e altri aspetti della cultura pop. La manifestazione si svolge in un contesto in cui sono programmati anche eventi collaterali e iniziative per il pubblico.

Dal 1° al 3 maggio 2026, l’area di Forte Marghera si trasformerà nel fulcro della cultura pop ospitando la XIII edizione del Venezia Comics Festival. La manifestazione, che quest’anno adotta il titolo Mutamenti, segna il ventennio di attività dell’associazione VeneziaComix e punta a consolidarsi come uno dei principali appuntamenti per il settore nell’area del Nord Italia. L’evento vedrà una gestione artistica rinnovata sotto la guida di Giulio De Vita, con l’obiettivo di proiettare il festival verso orizzonti internazionali. Il volto della mostra sarà quello scelto da Otto Schmidt ufficiale, mentre il palinsaggio prevede la partecipazione di figure di rilievo mondiale come Enrico Marini e Gradimir Smudja, pronti a prendere parte a sessioni di confronto, incontri e mostre specializzate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia Comics 2026: Forte Marghera diventa il tempio del pop e gaming Notti di Carnevale, Venezia balla tra l'Arsenale e Forte MargheraClub culture, dj internazionali e party fino all’alba: il 7 febbraio il Perplex Carnival alle Tese delle Nappe, a Mestre l'Hardstyler venerdì 13 e... “BE COMICS! BE GAMES! 2026”, spazi raddoppiati e un nuovo padiglione gamingBe Comics! Be Games!, il festival di riferimento del Nord-Est Italia per la cultura pop contemporanea, prodotto e organizzato da Fandango Club...