Il circo del Manchester United ha bisogno di normalità | Carragher chiede la conferma di Carrick
Il Manchester United attraversa un periodo di grande incertezza, con molte voci che si susseguono intorno alla guida tecnica della squadra. Jamie Carragher, ex calciatore e commentatore, ha scritto sul Telegraph chiedendo che Michael Carrick venga confermato come allenatore a tempo pieno. L’ex difensore ha sottolineato la necessità di stabilità e continuità per i Red Devils, in un momento di turbolenza.
Il circo del Manchester United ha disperatamente bisogno di banalità. Ne è convinto Jamie Carragher, che dalle colonne del Telegraph lancia un appello che sa tanto di brutale realismo: Michael Carrick deve essere confermato allenatore dei Red Devils a titolo definitivo. Carrick al Manchester United ha riportato ciò che a Old Trafford mancava da anni: la normalità. Perché Carrick è l’uomo giusto per il Manchester United?. Il motivo? Semplice pragmatismo. In un’era in cui il mercato scarseggia di manager da botteghino, la dirigenza farebbe bene a tenersi stretto l’uomo che ha riportato una merce rarissima a Old Trafford: la normalità. Dopo i drammi, le conferenze stampa surreali e le sconfitte imbarazzanti dell’era Amorim (e prima ancora di Ten Hag), Carrick ha regalato alla dirigenza tempo e tranquillità.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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