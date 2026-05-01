Il Manchester United attraversa un periodo di grande incertezza, con molte voci che si susseguono intorno alla guida tecnica della squadra. Jamie Carragher, ex calciatore e commentatore, ha scritto sul Telegraph chiedendo che Michael Carrick venga confermato come allenatore a tempo pieno. L’ex difensore ha sottolineato la necessità di stabilità e continuità per i Red Devils, in un momento di turbolenza.

Il circo del Manchester United ha disperatamente bisogno di banalità. Ne è convinto Jamie Carragher, che dalle colonne del Telegraph lancia un appello che sa tanto di brutale realismo: Michael Carrick deve essere confermato allenatore dei Red Devils a titolo definitivo. Carrick al Manchester United ha riportato ciò che a Old Trafford mancava da anni: la normalità. Perché Carrick è l’uomo giusto per il Manchester United?. Il motivo? Semplice pragmatismo. In un’era in cui il mercato scarseggia di manager da botteghino, la dirigenza farebbe bene a tenersi stretto l’uomo che ha riportato una merce rarissima a Old Trafford: la normalità. Dopo i drammi, le conferenze stampa surreali e le sconfitte imbarazzanti dell’era Amorim (e prima ancora di Ten Hag), Carrick ha regalato alla dirigenza tempo e tranquillità.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il circo del Manchester United ha bisogno di normalità: Carragher chiede la conferma di Carrick

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