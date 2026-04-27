Carrick ha preso le redini del Manchester United in un momento complicato, sostituendo la guida precedente. La sua gestione ha portato cambiamenti evidenti, con risultati che hanno rivitalizzato la squadra. Tra le mosse più discusse ci sono state alcune decisioni inaspettate, come l’uso di elementi insoliti in campo e scelte di formazione che hanno sorpreso gli osservatori. La sua azione ha riacceso l’interesse per i Red Devils, portando una nuova energia alla squadra.

"Se mangi caviale tutti i giorni, poi è difficile tornare alle salsicce", disse Arsene Wenger 28 anni fa. Veniva da un'annata strepitosa con l'Arsenal, aveva vinto Premier e FA Cup, l'anno dopo incappò in un mese di flessione, dopo un faticoso pareggio interno col Middlesbrough si beccò una salva di fischi e difese i contestatori usando una delle metafore cult della storia del calcio recente. Anche il caviale è cult, simbolo di lusso, uno di quegli sfizi che nove volte su dieci ti togli non perché ti piace ma perché te lo puoi permettere, ti riempie il palato ma non lo stomaco. Poi spesso ti spacciano per caviale le uova di lompo, che ci assomigliano ma non sono la stessa cosa, e allora sì che le salsicce mettono d'accordo tutti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le salsicce al posto del caviale e i regali di Mou: così Carrick ha raddrizzato il Manchester United

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