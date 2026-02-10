Manchester United Owen gela i big | No a Tuchel e Ancelotti Carrick merita la conferma

Questa volta Owen non ha dubbi. Durante un’intervista, l’attaccante ha detto chiaramente che non vede Tuchel e Ancelotti come allenatori adatti al Manchester United. Ha invece elogiato Carrick, sostenendo che merita di restare in panchina. La dirigenza del club sembra orientata a una soluzione interna, preferendo affidarsi a chi già conosce la squadra e la sua storia. La questione ora diventa più concreta, mentre i tifosi aspettano una decisione definitiva.

L'ombra dei "santoni" della panchina si allontana da Old Trafford, mentre prende quota l'ipotesi di una soluzione interna che sa di restaurazione e buonsenso. Il Manchester United, reduce dal traumatico divorzio con Ruben Amorim consumatosi all'alba di questo 2026, si trova di fronte a un bivio identitario: inseguire l'ennesimo top manager internazionale o affidarsi definitivamente a chi, in poche settimane, ha saputo curare le ferite di un ambiente depresso. Michael Carrick, attuale tecnico ad interim, ha collezionato quattro vittorie consecutive, riaccendendo una speranza Champions che pareva svanita sotto l'ostinata rigidità tattica del suo predecessore portoghese.

