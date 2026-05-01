Il Cesena termina la partita contro la Carrarese con un pareggio a zero a zero, mantenendo la porta inviolata per il secondo incontro consecutivo. La squadra nerazzurra conclude così la trasferta di Carrara senza riuscire a conquistare i punti necessari per qualificarsi ai playoff. La partita si è svolta senza reti e con poche occasioni da entrambe le parti, confermando il risultato finale senza ulteriori variazioni.

Cesena, 1 maggio 2026 – Solo una cosa si salva dalla trasferta di Carrara: il secondo clean sheet consecutivo. Per il resto, è tutto da buttare, comprese le dichiarazioni prepartita di Cole, che aveva promesso coraggio e aggressività e, esattamente come contro la Sampdoria, si è visto tutt’altro. I 90’ scorrono via con la paura di perdere sulle spalle delle due formazioni che prende il sopravvento sulla voglia di vincere. E così il Cesena butta via l’opportunità regalata dall’Empoli (che batte l’Avellino) e si fa acchiappare incredibilmente dal Mantova (che vince 3-2 contro il Monza), con i virgiliani avanti per gli scontri diretti. A 90’ dal termine del campionato, il 3-0 all’esordio di Cole rischia di essere pesantissimo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Cesena resta fuori dai playoff: anche con la Carrarese finisce 0-0

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