DIRETTA Carrarese-Cesena Primo Maggio di ' lavoro' per il Cavalluccio | volata finale per i playoff

Oggi si gioca la partita tra Carrarese e Cesena, valida per l’ultima giornata del campionato di Serie C. Il Cesena affronta la trasferta con l’obiettivo di conquistare punti utili per la qualificazione ai playoff, che si decideranno negli ultimi 180 minuti di gioco. La sfida rappresenta un'occasione decisiva per entrambe le squadre di ottenere un risultato che potrebbe influenzare il loro destino nella stagione.

Il Cavalluccio sul campo della Carrarese si gioca le ultime chance playoff. Primo Maggio in campo quando mancano solo 180 minuti alla fine del campionato. A Carrara una gara che dirà molto, i toscani (decimi) hanno due punti in meno della squadra di Ashley che a sua volta ne ha uno in meno.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Notizie correlate

DIRETTA Cesena-Samp, il Cavalluccio vuole riprendersi i playoff. In campo Mangraviti e BastoniTre giornate alla fine del campionato, il Cesena vuole riprendersi l'ottavo e i playoff dopo essere stato scavalcato dall'Avellino di Ballardini, ma...

DIRETTA Cesena-Samp 0-0, il Cavalluccio vuole riprendersi i playoff. In campo Mangraviti e BastoniTre giornate alla fine del campionato, il Cesena vuole riprendersi l'ottavo e i playoff dopo essere stato scavalcato dall'Avellino di Ballardini, ma...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Serie B. Carrarese-Cesena, la Curva Nord chiama a raccolta i tifosi: Coloriamo lo stadio; Il Cesena non va oltre il pareggio con la Samp e resta (per il momento) fuori dai playoff; Carrarese vs Frosinone: Risultato in Diretta Streaming Serie B 2024-2025; Red Bull Ring | Gara 2 in Diretta Streaming | DAZN IT.

Carrarese-Cesena: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Carrarese-Cesena di Venerdì 1 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net

Diretta Carrarese Cesena | Streaming video tv: ultima chance per i playoff (Serie B, 1 maggio 2026)Le informazioni sulla diretta Carrarese Cesena , la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale ... ilsussidiario.net

I convocati per Carrarese Cesena Powered by Moreno - facebook.com facebook