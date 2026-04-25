Il Cesena non va oltre il pareggio con la Samp e resta per il momento fuori dai playoff

Il match tra Cesena e Sampdoria si è concluso con un pareggio a reti inviolate, lasciando i bianconeri ancora fuori dalla zona playoff. La partita si è svolta allo stadio Manuzzi, senza che nessuna delle due squadre riuscisse a segnare nel corso dei novanta minuti. Con questo risultato, il Cesena non ha potuto superare l'Avellino in classifica, mantenendo così la posizione attuale.

Al Manuzzi Cesena-Sampdoria finisce 0-0 e i bianconeri falliscono l'operazione sorpasso all'Avellino. Esce fuori un punto che fa comodo più ai blucerchiati che sono praticamente salvi. La classifica dice che gli irpini sono ottavi con 46 punti e i romagnoli noni con 45 punti, quando mancano solo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate DIRETTA Cesena-Samp, il Cavalluccio vuole riprendersi i playoff. In campo Mangraviti e BastoniTre giornate alla fine del campionato, il Cesena vuole riprendersi l'ottavo e i playoff dopo essere stato scavalcato dall'Avellino di Ballardini, ma... DIRETTA Cesena-Samp 0-0, il Cavalluccio vuole riprendersi i playoff. In campo Mangraviti e BastoniTre giornate alla fine del campionato, il Cesena vuole riprendersi l'ottavo e i playoff dopo essere stato scavalcato dall'Avellino di Ballardini, ma... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Cesena non va oltre il pareggio con la Samp e resta (per il momento) fuori dai playoff; CALCIO: Cesena e Sampdoria si annullano sullo 0-0; Top e flop Cesena-Sampdoria 0-0: Di Pardo maratoneta, Ricci inventa, Brunori spento, Castrovilli migliora il Cesena; Il Venezia vince ma rimanda la festa promozione: tris del Frosinone, il Palermo non va oltre il pari. Il Cesena non va oltre il pareggio con la Samp e resta (per il momento) fuori dai playoffquinto minuto: cross tagliato di Ricci e Viti trova la zampata vincente alla prima occasione. Sampdoria in vantaggio ma c'è un check piuttosto lungo in corso, tutti pendono dalle labbra di Tremolada. cesenatoday.it Il Venezia vince ma rimanda la festa promozione: tris del Frosinone, il Palermo non va oltre il pariVittoria con l' Empoli per 2-0 per il Venezia, ma festa rimandata per la capolista, che dovrà aspettare una settimana per tentare la matematica promozione. Il primo tempo con i toscani è bloccato, ma ... tuttosport.com Ultimo verdetto della giornata 0-0 tra Cesena e Sampdoria: si chiude così la 36ª giornata di #SerieBKT! #LaBChannel - facebook.com facebook Un gol bellissimo che però non basta: il #Sassuolo cade 3-2 contro il Cesena #Sportitalia #Primavera1 x.com