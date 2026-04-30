Caso protesi sospette assoluzioni e prescrizioni per gli imputati Manzini | La fine di un calvario

Il processo riguardante le protesi sospette si è concluso con l'assoluzione di tutti gli imputati dall'accusa di associazione per delinquere. Per quanto riguarda le altre accuse, sono state tutte prescritte. La modifica dell'ipotesi di reato, passata da corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio a corruzione per l'esercizio della funzione, non ha portato a condanne. Un rappresentante legale ha commentato la sentenza come la fine di un calvario.

Monza, 30 aprile 2026 - Assolti dall'accusa di associazione per delinquere e prescrizione per tutti gli altri capi di imputazione per l'ipotesi di reato modificata da corruzione "per atti contrari ai doveri di ufficio" in corruzione "per l'esercizio della funzione". Questa la sentenza decisa dal Tribunale di Monza per la vicenda delle protesi Ceraver impiantate, secondo l'accusa, in cambio di denaro, cene e viaggi. Il dottor Claudio Manzini Le richiesta della procura La procuratrice aggiunta della Procura di Monza Manuela Massenz, ora in pensione, aveva chiesto per Claudio Manzini, il luminare della chirurgia ortopedica...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caso protesi sospette, assoluzioni e prescrizioni per gli imputati. Manzini: “La fine di un calvario” Notizie correlate Canile di Sant’Ilario, la Cassazione annulla le assoluzioni per gli imputati: processo da rifareLo scorso 16 aprile la Corte di cassazione ha annullato la sentenza con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria a ottobre 2025 aveva assolto tutti... Pratola Serra, Tribunale: assoluzioni e prescrizioni per ex amministratori23 aprile 2026 — Dinanzi alla Prima Sezione Penale del Tribunale di Avellino si è concluso il procedimento a carico dell'ex sindaco di Pratola Serra,...