Il ministro degli esteri ha programmato una visita in Sudan tramite Berlino e un prossimo impegno in Cina, inserendo queste tappe nella sua agenda internazionale. La presenza in Sudan si svolge in un momento di attenzione per la regione, mentre la visita in Cina rappresenta un passo in una strategia più ampia dell’Italia. Questi spostamenti fanno parte di una serie di incontri e dialoghi previsti sul fronte diplomatico e commerciale.

Un piede in Sudan oggi (via Berlino) e uno, domani, in Cina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani in occasione della terza Conferenza umanitaria per il Sudan, dove la guerra civile ha prodotto una crisi umanitaria gravissima, ha portato il contributo italiano (tramite il progetto ‘Italy for Sudan’) e nell’occasione ha fatto il punto sulle emergenze internazionali. Primo punto la crisi africana: condividendo l’appello del Santo Padre, Tajani ha evidenziato la necessità del dialogo e l’importanza di unire tutte le forze della comunità internazionale per porre fine rapidamente al conflitto e portare pace e stabilità in Sudan. “Ho annunciato un ulteriore pacchetto da 30 milioni di euro per dare, attraverso la nostra cooperazione, una risposta concreta e urgente alla crisi.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Nato, Africa e Cina. L’agenda Tajani e la strategia italiana

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