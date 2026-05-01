Il caso americano Fame di energia | si torna al fossile

Negli Stati Uniti, si registra un aumento dell’utilizzo di fonti energetiche fossili, spinto dalla necessità di sostenere la crescita delle tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale. Le compagnie energetiche stanno investendo di più nel settore del carbone e del petrolio, mentre le politiche di transizione energetica sembrano rallentare. Questo scenario si verifica in un momento di crescente domanda di energia per alimentare i data center e le infrastrutture digitali.

Per alimentare e sviluppare la tecnologia del futuro, vale a dire l’ intelligenza artificiale, si sta tornando a soluzioni di approvvigionamento energetico che sembravano destinate a diventare, invece, se non un ricordo del passato, perlomeno via via più marginali: i combustibili fossili, in particolare il gas, con tanto di turbine ovviamente, e tutto quello che ne consegue in fatto di inquinamento atmosferico. Ma pure il carbone. Il motivo di questo ritorno alle scelte del passato? Di motivi ce ne sono almeno due. Il primo: da quando è stato lanciato ChatGpt, nel novembre del 2022, Amazon, Microsoft, Meta e Google hanno investito più di 600 miliardi di dollari, quasi tutti in nuovi Data Center.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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