Vestite di rosso sfilano sul lungomare | la camminata di Extinction Rebellion contro energia fossile e guerre

Domenica pomeriggio, diverse persone vestite di rosso, con abiti lunghi e volti dipinti di bianco, hanno percorso a piedi il lungomare da Punta Marina lungo viale dei Navigatori. Dopo aver camminato lungo la passeggiata, si sono lentamente immerse in mare. La manifestazione è stata organizzata per protestare contro l’uso di energia fossile e le guerre. La sfilata si è svolta senza incidenti, attirando l’attenzione dei presenti lungo il percorso.

Domenica pomeriggio delle figure vestite di rosso, avvolte in lunghi abiti scarlatti e con il volto dipinto di bianco, hanno sfilato da Punta Marina lungo viale dei Navigatori, fino a entrare lentamente in mare. Si tratta della Red Rebel Brigade, collettivo performativo apparso durante le prime.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Sanremo, attivisti di Extinction Rebellion irrompono sul blu carpet: “Emergenza sociale”Gli attivisti hanno preso di mira i main sponsor della manifestazione ma sono stati fermati in pochi minuti dalla sicurezza Invasione a Sanremo da... Leggi anche: Extinction Rebellion contro le Olimpiadi: protesta acrobatica e sit-in al Forum Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Vestite di rosso sfilano sul lungomare: la camminata di Extinction Rebellion contro energia fossile e guerre; I 10 abbinamenti di colore inaspettati per la Primavera/Estate 2026: viola, giallo e rosso, chi dice che non si può?; A scuola di sartoria. Rossi insegna gratis taglio e cucito alle donne; Cave di Neapolis, una cornice straordinaria per la Sfilata Pucci SS 2026 un' Alba che avrebbe lusingato il marchese Emilio Pucci. Firenze, 100 Donne vestite di Rosso apre una sede contro la violenza di genereFirenze, 2 dicembre 2025 - #100donnevestitedirosso è il flashmob ideato nel 2017 dall’artista genovese Alessia Cotta Ramusino, per sensibilizzare sulla condizione della donna nella società, le ... lanazione.it A Milano, per una catechesi sui Salmi. Due preti giovani e una schiera di donne vestite di rosso. - facebook.com facebook