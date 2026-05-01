Il caseificio apre una società commerciale

Il caseificio, noto per essere stato tra i primi in Italia a proporre la vendita diretta di prodotti lattiero-caseari, ha annunciato la creazione di una nuova società commerciale. La società, denominata Caseificio Cavola Srl, deriva dalla storica cooperativa dell’Appennino che ha avviato questa attività diversi anni fa. Questa decisione segna un passaggio importante per l’azienda, che intende consolidare la sua presenza nel settore e ampliare la propria offerta commerciale.

Una nuova realtà commerciale in Appennino: dalla Latteria Cavola Sca, la storica cooperativa d’Appennino che molti anni fa è stata la prima ad iniziare il percorso di vendita diretta in Italia e all’estero, nasce la società del Caseificio Cavola Srl. Nella nuova società, controllata dalla cooperativa, viene conferito il ramo d’azienda commerciale della latteria. La nuova realtà nasce dunque col compito di essere il ruolo di braccio commerciale del gruppo e opererà in stretta sinergia con la cooperativa madre, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento sul mercato e valorizzare al massimo il lavoro dei soci conferenti. L’assemblea dei soci ha nominato alla guida della nuova società Giovanni Ibatici in qualità di presidente, mentre Fulvio Fioroni sarà amministratore delegato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il caseificio apre una società commerciale IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 17. dio Notizie correlate Il Centro commerciale Collestrada apre le porte alla bellezzaUna giornata dedicata al benessere, alla cura di sé e alla scoperta di nuove ispirazioni per valorizzare la propria bellezza. Leggi anche: Auto e moto: apre il primo store nel centro commerciale napoletano! Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il caseificio apre una società commerciale; Una nuova realtà commerciale in Appennino. Nasce la Caseificio Cavola S.r.l.; A Bologna c'è un distretto di cucina vegana: in via Mascarella due nuovi locali hanno certificato la vocazione veg della strada; Bando ON Invitalia 2026: 90% Tasso Zero Under 35 e Donne. Il caseificio apre una società commercialeLa Latteria Cavola, una delle prime a operare nella vendita diretta anche all’estero, potenzia il settore per essere più presente sul mercato ... ilrestodelcarlino.it Una nuova realtà commerciale in Appennino. Nasce la Caseificio Cavola S.r.l.Giovanni Ibatici presidente e Fulvio Fioroni amministratore delegato: nasce così Caseificio Cavola S.r.l., il braccio operativo della Latteria Cavola ... redacon.it Con l’arrivo del latte fresco in caseificio si apre ogni giorno il primo momento del nostro lavoro: il trasferimento nei serbatoi, il prelievo dei campioni, le analisi accurate. Passaggi essenziali che raccontano la cura con cui seguiamo ogni fase fin dall’inizio. Qual - facebook.com facebook