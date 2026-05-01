il caro carburanti resta il taglio delle accise venti centesimi per il diesel

Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sul carburante, confermando l’intervento per altre tre settimane. La misura riguarda principalmente il gasolio, senza prevedere nuove iniziative di carattere permanente o strutturale. La decisione, annunciata ufficialmente, si limita a un intervento temporaneo senza modifiche alle politiche a lungo termine sui prezzi dei carburanti.

Il governo proroga il taglio delle accise, ma sceglie la strada più stretta: tre settimane, intervento concentrato sul gasolio e nessuna misura strutturale. Nel giorno in cui il Documento di finanza pubblica incassa il via libera del Parlamento, Giorgia Meloni annuncia dopo il Consiglio dei ministri un intervento per frenare l’impatto immediato dei carburanti. Ma il quadro vero lo fissa Giancarlo Giorgetti: l’Italia ha il debito più alto d’Europa e un Paese indebitato, avverte, "non è totalmente libero". La proroga cambia forma rispetto al passato. Sul gasolio resta il taglio da 20 centesimi al litro, mentre sulla benzina lo sconto scende a 5 centesimi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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