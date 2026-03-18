Dl carburanti | taglio delle accise di 25 centesimi per venti giorni Meloni | Così fermiamo gli aumenti ingiustificati – Il video

Il Consiglio dei ministri ha approvato un taglio delle accise sui carburanti di 25 centesimi al litro, che durerà 20 giorni. La misura mira a contrastare gli aumenti dei prezzi della benzina. La premier ha dichiarato che questa decisione aiuterà a fermare gli incrementi ingiustificati. La misura sarà in vigore per un periodo limitato, fino a metà mese.

Un taglio delle accise sui carburanti di 20 giorni di 25 centesimi a litro. Queste le mosse decise in Consiglio dei ministri contro il caro-benzina. La norma, di cui tutti saranno beneficiari, assorbe il rafforzamento della social card che avrebbe invece riguardato solo i redditi bassi. Sarebbero poi previsti anche aiuti all’autotrasporto, alla pesca e un potenziamento dei poteri di Mr Prezzi. «È un meccanismo- sottolinea la premier Meloni in un video diffuso sui social – che consentirà di fermare subito gli aumenti ingiustificati, di assicurare che petrolieri e distributori abbassino il prezzo al distributore, contestualmente alla diminuzione del prezzo del greggio a livello internazionale, e cioè un pacchetto di misure che ha un obiettivo chiaro nell’immediato, cioè fermare la possibile impennata dei prezzi legata alla crisi. 🔗 Leggi su Open.online

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