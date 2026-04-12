Il mantello di San Francesco a San Giovanni Rotondo | il programma

A San Giovanni Rotondo, si terrà un evento dedicato al mantello di San Francesco in occasione del suo ottocentesimo anniversario. Il programma prevede diverse iniziative, tra cui esposizioni e cerimonie religiose, che coinvolgeranno la comunità locale e i visitatori. L'evento si svolgerà nel rispetto delle tradizioni e con attenzione alle norme di sicurezza vigenti. La manifestazione rappresenta un momento di incontro tra fede e cultura.

In occasione dell’ottocentesimo anniversario della morte di san Francesco d’Assisi e nella prospettiva degli eventi giubilari per i 500 anni dalla promulgazione della bolla Religionis Zelus, con cui il 3 luglio 1528 Papa Clemente VII ha approvato la riforma che ha istituito l’Ordine dei Frati Minori. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il mantello di San Francesco a San Giovanni Rotondo: il programma San Giovanni Rotondo: domenica 22 marzo la traslazione di Padre Pio, orari e programmaLa giornata si aprirà alle ore 10:00 con la solenne celebrazione eucaristica nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, presieduta da fr. Leggi anche: Il mantello di San Francesco farà tappa anche a Pietrelcina L’agenda del Santuario: arriva il mantello di San Francesco