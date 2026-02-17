Ella McCay | una sgangherata commedia drammatica nel mondo della politica – Recensione

Nel 2008, Ella McCay, all’età di 30 anni, si trova al centro di una commedia politica piena di errori e momenti imbarazzanti. La sua corsa alla governatura si scontra con scandali e scivoloni che mettono in discussione la sua credibilità. La sua campagna, infatti, viene travolta da una serie di gaffe che fanno sorridere e riflettere allo stesso tempo.

Nel pieno dei suoi trent'anni, nel 2008 Ella McCay sta per diventare la più giovane governatrice di uno stato americano. Il suo mentore, il governatore uscente Bill, è infatti prossimo a trasferirsi a Washington per assumere un importante incarico nella neonata amministrazione Obama, e proprio Ella è designata a prenderne il posto. Conosciamo così una protagonista problematica, orfana di madre e con un padre che non vede da lungo tempo, per via dei continui tradimenti dell'uomo nei confronti della compianta moglie, mai perdonatigli da Ella e dal fratello minore Casey, che soffre di agorafobia e lavora recluso in casa dallo schermo del computer.