Il buco della sanità in Puglia e la corsa contro il tempo Lobuono | Sprechi per 100 milioni l' anno

La sanità in Puglia sta affrontando una crisi finanziaria con un disavanzo di 369 milioni di euro. Secondo un esperto, ci sarebbero sprechi per circa 100 milioni di euro all’anno, contribuendo alla difficile situazione. La regione si trova ora a cercare soluzioni rapide per contenere i problemi e garantire servizi adeguati ai cittadini. La possibilità di un commissariamento è stata menzionata come una delle opzioni da considerare.