Il buco della sanità in Puglia e la corsa contro il tempo Lobuono | Sprechi per 100 milioni l' anno
La sanità in Puglia sta affrontando una crisi finanziaria con un disavanzo di 369 milioni di euro. Secondo un esperto, ci sarebbero sprechi per circa 100 milioni di euro all’anno, contribuendo alla difficile situazione. La regione si trova ora a cercare soluzioni rapide per contenere i problemi e garantire servizi adeguati ai cittadini. La possibilità di un commissariamento è stata menzionata come una delle opzioni da considerare.
Per fronteggiare la situazione della sanità in Puglia, chiamata a fronteggiare un disavanzo di 369 milioni di euro, “ritengo che forse bisognerebbe davvero augurare alla Regione Puglia un commissariamento. Non come resa, ma come possibile strumento per affrontare una fase che, diversamente.🔗 Leggi su Baritoday.it
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