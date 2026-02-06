Lo sguardo di Renzi la mozzarella di Centinaio il pranzo di Mattarella Queste le avete viste?

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono ormai alle porte, pronte a dominare le giornate di carnevale che si avvicinano. Gli italiani si preparano a seguire ogni dettaglio, tra attese e polemiche, mentre le immagini di Renzi, Centinaio e Mattarella si mescolano nei ricordi di chi ha già visto le anteprime. La città si riempie di energia, in attesa del grande evento.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono ormai alle porte, pronte a sovrastare qualsiasi traccia di carnevale (che pure si avvicina). O almeno così sembra guardando le foto degli ultimi sette giorni, che vedono i politici impegnati nell’attesa della competizione sportiva. Eppure c’è spazio per scorpacciate di carne, visite ai luoghi colpiti dall’uragano Harry, e ancora convegni sul prossimo referendum sulla Giustizia. Queste le avete viste? Matteo Salvini in Sicilia con il sindaco di Furci Siculo Matteo Francilia e Renato Schifani (30012025, Furci Siculo, Imagoeconomica) Renato Brunetta visita il Museo Egizio di Torino (30012026, Torino, Instagram) Gian Marco Centinaio visita lo stabilimento Galbani di Corteolona (30012026, Corteolona, Instagram) Silvia Salis, Vincenzo Spadafora, Veronica Pivetti alle celebrazioni per un anno dalla nascita dell’Associazione Primavera (31012026, Roma, Imagoeconomica) Margherita Rebuffoni, Bruno Tabacci e Ernesto Maria Ruffini all’assemblea nazionale di Centro democratico (31012026, Roma, Imagoeconomica) 31 gennaio Francesco Lollobrigida in un momento di convivialità alla vigilia dell’Arma 1814 Ski Challenge (31012026, Selva di Val Gardena, Instagram) Pier Ferdinando Casini mangia carne argentina (31012026, Instagram) Eugenio Giani e Rita Pavone al Carnevale di Viareggio (01022026, Viareggio, Instagram) Matteo Renzi in montagna in attesa dell’inizio delle Olimpiadi invernali (03022026, Instagram) Angelo Bonelli si allontana dopo l’informativa di Matteo Piantedosi alla Camera sugli scontri di Torino (03022026, Roma, Umberto Pizzi) Giuseppe Conte a L’Aria che tira (04022026, Roma, Imagoeconomica) Luca Ciriani al convegno “Dialogo sulle ragioni del Sì” (04022026, Roma, Umberto Pizzi) Giorgia Meloni accoglie a Palazzo Chigi José Antonio Kast (05022026, Roma, Umberto Pizzi) Servio Mattarella pranza con gli atleti al villaggio olimpico (05022026, Milano, Imagoeconomica) Alessandro Giuli in Cina (05022026, Instagram) Silvia Sardone con Alberto Tomba (05022026, Instagram) Matteo Piantedosi alla conferenza stampa post Cdm (05022026, Roma, Umberto Pizzi) Luca Zaia incontra JD Vance (05022026, Milano, Instagram) Elly Schlein alla Direzione Nazionale del Partito democratico (06022026, Roma, Imagoeconomica) Antonio Iannone arriva a Milano per l’apertura delle Olimpiadi (06022026, Milano, Instagram) DALL’ARCHIVIO Roberto Vannacci alla presentazione romana del suo libro “Il mondo al contrario” organizzata da Nazione Futura di Francesco Giubilei (14092023). 🔗 Leggi su Formiche.net

