Durante la settimana si sono susseguite varie immagini di figure politiche: la rianimazione di Salvini, l’abbraccio tra Giorgetti e il sorriso di Schlein. Questi momenti sono stati osservati nel periodo successivo al referendum, votazione svolta nel corso della settimana. Le immagini hanno catturato alcuni degli eventi più visibili legati ai protagonisti dell’attuale scena politica.

Non poteva che essere la settimana del post referendum. Gli effetti del voto che si è tenuto nel fine settimana sono stati più deflagranti di quanto si potesse immaginare, ma tutto è iniziato con le foto di rito dei politici al seggio: leader di maggioranza e opposizione si sono mostrati con la tessera elettorale o proprio nell’atto di lasciar cadere la scheda nell’urna. Poi la deflagrazione, che la presidente del Consiglio ha vissuto a distanza, almeno per qualche ora, essendosi spostata in Algeria per un viaggio istituzionale, mentre la settimana si era chiusa con il funerale del fondatore della Lega Nord, a cui non poteva mancare il ministro Giancarlo Giorgetti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La rianimazione di Salvini, l’abbraccio di Giorgetti, il sorriso di Schlein. Queste le avete viste?

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