Il basket simbolo di Pesaro ‘sfrattato’ dal suo Palasport Scariolo | Esilio assurdo

Il basket di Pesaro si trova senza il suo Palasport, dopo che le autorità hanno deciso di procedere con la chiusura dell’impianto. La decisione ha suscitato reazioni di sconcerto tra i rappresentanti della squadra e della città, che hanno definito l’evento come un esilio senza senso. La vicenda si inserisce in un contesto storico che ricorda i momenti di massimo splendore della squadra, tra cui la celebrazione del primo scudetto nel 1988, quando circa ventimila persone parteciparono a una grande festa pubblica.

Pesaro, 1 maggio 2026 – Il 20 giugno del 1988, circa ventimila persone sedettero alla maxi tavolata lunga oltre tre chilometri per festeggiare il primo dei due scudetti della Scavolini. Fu il momento di massima simbiosi tra la squadra e Pesaro, che di basket aveva sempre vissuto ma in quel momento era arrivata al punto più alto di un amore sconfinato. Nessuno di quei ventimila poteva neanche lontanamente immaginare che 38 anni dopo Pesaro avrebbe sfrattato la sua squadra simbolo, non più capace di vincere scudetti ma orgogliosamente impegnata a tornare in Serie A1 dopo la retrocessione di due anni fa. La Vitrifrigo Arena ospita le finali Champions League di calcio a 5.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il basket simbolo di Pesaro ‘sfrattato’ dal suo Palasport, Scariolo: “Esilio assurdo” Notizie correlate Manninger raccontato dal suo agente Franco Granello: «Mi sembra così assurdo, non potevo crederci…La Juve era nel suo destino, vorrei aver partecipato al suo momento più bello»Calciomercato Juve: piano Bernardo Silva attivato! Presentato il progetto per convincerlo a trasferirsi a Torino, spicca l’ingaggio fuori parametri... La Vuelle deve giocare a Pesaro, battaglia contro l’esilio forzato: è un caso unico in tutta ItaliaPesaro, 30 aprile 2026 – Per capire la portata della vicenda, basti una constatazione: in nessun altro angolo d’Italia succede che la squadra... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il basket simbolo di Pesaro ‘sfrattato’ dal suo Palasport, Scariolo: Esilio assurdo; Simone Aromando alla VL: A Pesaro una bellissima pallacanestro, orgoglioso di essere qui; Libertas Livorno-VL Pesaro in diretta alle 18. LIVE; Basket, Pesaro ha fame di play off. Gara 1 verso Jesi: dieci giorni per svuotare la mente e caricare le gambe. Ancora città del basket? Se la squadra-simbolo diventa ospite a casa suaIl primo pasticcio nel 2022, poi l’anno scorso una figuraccia senza precedenti. Tanti indizi fanno più di una prova. Uno sfregio al club nell’anno dell’80esimo anniversario . msn.com Pesaro, Eldorado Adriatica Cup, il turismo trova il tesoro nel basket: in 3.500 arrivano in cittàPESARO - L’Adriatica Cup accende la primavera del basket e porta a Pesaro un’ondata di oltre 3.500 presenze in quattro giorni. Il torneo, organizzato da Peppe Ponzoni, è ... corriereadriatico.it Ex Ospedale Psichiatrico Provinciale S. Benedetto di Pesaro L'Ex Ospedale Psichiatrico Provinciale S. Benedetto di Pesaro era un manicomio costruito nel 1829 su iniziativa di Mons. Benedetto Cappelletti per ospitare i malati di mente della zona. Noto storica - facebook.com facebook Borghi d'Italia: #Acqualagna in provincia di Pesaro e Urbino x.com