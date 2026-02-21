Basket femminile Schio continua il suo percorso netto in Serie A1 Battuta in trasferta anche Derthona

Famila Wuber Schio ha conquistato la sua diciannovesima vittoria consecutiva battendo Derthona in trasferta. La squadra ha mantenuto alta la concentrazione, sfruttando le occasioni in attacco e difendendo con determinazione. La vittoria rafforza la posizione in classifica e dimostra la costanza di rendimento delle giocatrici. Derthona ha tentato di reagire, ma non è riuscito a fermare l’inarrestabile serie positiva di Schio. La prossima sfida si avvicina, e i tifosi aspettano con ansia.

Non sbaglia la Famila Wuber Schio che vince la 19esima partita consecutiva continuando imbattuta l'incredibile percorso in campionato. Nell'anticipo del 19esimo turno, la capolista è riuscita infatti a sconfiggere in trasferta l'Autospeed BCC Derthona, al termine del match concluso 57-65. Ennesimo successo per la compagine veneta che continua a macinare vittorie. Quella di oggi arriva anche grazie ad una Jessica Shepard da 22 punti mentre per le piemontesi, mai dome fino alla fine, la migliore è stata Pallas Kunaiyi-Akpanah con 17 punti a referto. Partono subito forte le venete che con Shepard e Laksa arrivano sullo 0-7 in apertura.