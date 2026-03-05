We Want to Play Basket torna la festa tutta al femminile | appuntamento anche a Siderno

Torna la festa tutta al femminile dedicata alla pallacanestro calabrese, con un evento previsto anche a Siderno. La manifestazione si svolge in occasione della Giornata internazionale della donna e coinvolge atlete di diverse età, promuovendo lo sport e il minibasket femminile nella regione. L’iniziativa mira a valorizzare la partecipazione delle donne nel mondo della pallacanestro e si svolge in più località.

Anche la Calabria sarà protagonista con due appuntamenti, uno è a Catanzaro, in programma domenica 8 marzo dalle ore 10 alle ore 12 La pallacanestro calabrese si tinge di rosa per celebrare la Giornata internazionale della donna attraverso lo sport e il minibasket. Domenica 8 marzo torna infatti su tutto il territorio nazionale "We Want to Play Basket", la grande giornata dedicata alle bambine che si avvicinano alla pallacanestro, promossa dal settore minibasket della Federazione italiana pallacanestro. Anche la Calabria sarà protagonista con due appuntamenti in programma domenica 8 marzo dalle ore 10 alle ore 12. Il primo a Siderno, palestra dell'istituto Marconi e il secondo a Catanzaro, Pala Pulerà Giovino.