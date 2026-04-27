Il Cagliari batte l' Atalanta e vede la salvezza più vicina

Il Cagliari ha vinto 3-2 contro l'Atalanta in una partita giocata in casa. La squadra di casa si è portata avanti già nei primi minuti con due reti di Mendy, mentre Scamacca ha segnato due gol per l'Atalanta prima dell’intervallo. Nel secondo tempo, Borrelli ha segnato il gol decisivo per il Cagliari al secondo minuto. La vittoria avvicina il club alla salvezza.

Cagliari-Atalanta 3-2 RETI: 1' pt Mendy, 8' pt Mendy, 40' pt Scamacca, 45' pt Scamacca, 2' st Borrelli. CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile 8; Ze Pedro 6, Mina 7, Rodriguez 6 (28' st Dossena sv), Obert 7; Adopo 7, Gaetano 6.5, Deiola 6 (11' st I. Sulemana 6); Folorunsho 7, Esposito 6.5 (11' st Palestra 5.5); Mendy 7.5 (1' st Borrelli 7, 32' st Belotti 5.5). In panchina: Sherri, Ciocci, Kilicsoy, Raterink, Albarracin, Liteta, Zappa, Trepy. Allenatore: Pisacane 6.5 ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Scalvini 6.5, Djimsiti 5.5, Kolasinac 6 (28' st Kossounou sv); Bellanova 6 (11' st Zalewski 6), De Roon 6 (28' st Ederson 6), Pasalic 6, Zappacosta 5.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Cagliari batte l'Atalanta e vede la salvezza più vicina Il DS del Cagliari non ha dubbi Marco Palestra è il più forte d’Europa Notizie correlate Cagliari-Atalanta 3-2, sempre più vicina la salvezza per i sardiAGI - Fuochi d'artificio alla Unipol Domus, dove il Cagliari si impone per 3-2 sull'Atalanta e vede il traguardo salvezza sempre più vicino. Il Giugliano batte l’Atalanta U23 per 3-1: salvezza più vicinaIl Giugliano conquista una vittoria pesante battendo l’Atalanta Under 23 per 3-1 al termine di una sfida combattuta. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'Inter sente profumo di scudetto: tris al Cagliari nella ripresa, a San Siro è già festa; Calcio Serie A – L’Inter batte 3-0 il Cagliari e sente odore di scudetto; L'Inter batte anche il Cagliari: mancano 7 punti al tricolore Streaming | DAZN IT; Inter, altro tassello Scudetto: 3-0 al Cagliari e +12 sul Napoli. Il Cagliari batte l'Atalanta e fa uno scatto salvezza: -1 dalla FiorentinaFinisce 3-2 per il Cagliari contro l'Atalanta la partita delle 18 di Serie A. tre punti fondamentali per la squadra di Pisacane che avvicina così la salvezza arrivando a -1 dalla ... firenzeviola.it Entusiasmante 3-2 del Cagliari all’Atalanta: salvezza a un passoMendy fa doppietta nei primi 8’, pareggia Scamacca ma nella ripresa entra e decide Borrelli: +8 sulla terzultima ... unionesarda.it IL CAGLIARI BATTE L'ATALANTA E SI PORTA A +8 DALLA ZONA RETROCESSIONE. UN CAPOLAVORO TATTICO E TECNICO SEGNATO DALLA DOPPIETTA DI MENDY - facebook.com facebook Lo Scudetto è sempre più vicino, i social fanno festa: l' #Inter batte il #Cagliari e si scatenano i meme x.com