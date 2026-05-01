Un nuovo progetto prenderà forma a Villa Visconti d’Aragona, che recentemente ha subito un restyling finanziato dal Pnrr con oltre 4 milioni di euro. Oltre alla tradizionale funzione di sede della biblioteca centrale, la villa ospiterà anche un caffè letterario, creando uno spazio dedicato alla cultura e alla lettura. La riqualificazione mira a valorizzare l’edificio, integrando nuove attività con le strutture storiche.

Dopo l’opera di restyling, finanziata dal Pnrr con oltre 4 milioni, Villa Visconti d’Aragona non tornerà solo con la sua funzione storica di sede della biblioteca centrale. Il Comune ha infatti deciso di mette a disposizione alcuni locali all’interno della dimora di via Dante, con l’obiettivo di affidarli in concessione per l’apertura di un caffè letterario. "Non si tratta solo di un bar, ma di un luogo di incontro tra cibo, lettura e cultura, capace di ospitare eventi, presentazioni, attività artistiche e momenti di socialità – spiega l’amministrazione –. L’attività richiesta è quella di gestire un luogo, in cui la somministrazione di cibo e bevande si integrano con attività culturali".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il bando per un caffè letterario a Villa Visconti d’Aragona

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A.A.A. cercasi gestore per il Caffè Letterario in villa Visconti d’Aragona! Sta per nascere il Caffè Letterario nel cortile della Biblioteca centrale, e ha bisogno di un gestore. Non è un semplice bar, ma uno spazio dove cibo, libri e cultura si incontrano: eventi, - facebook.com facebook