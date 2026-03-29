Beni confiscati a Villa Literno apre il Caffè Letterario Inclusivo Smile

A Villa Literno è stato inaugurato il Caffè Letterario Inclusivo “Smile”, un locale realizzato su beni confiscati alla criminalità organizzata. L’obiettivo è offrire uno spazio di incontro e integrazione per la comunità locale, sfruttando una proprietà precedentemente utilizzata da organizzazioni criminali. La struttura si propone come un punto di riferimento per attività culturali e sociali nel territorio.

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