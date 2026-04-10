Riaperto il Caffè Poeta oggi Bistrot letterario

Il Caffè Poeta di piazza del Popolo a Latina ha riaperto le sue porte, dopo un lungo periodo di chiusura, con un nuovo nome e un volto rinnovato. La serata di inaugurazione ha visto una grande partecipazione di pubblico, accompagnata da musica, applausi e entusiasmo. Il locale, ora chiamato Bistrot Letterario, mantiene alcuni elementi della tradizione, integrandoli con proposte innovative e progetti di sostenibilità.

La folla, la musica, gli applausi, l’entusiasmo: il vecchio bar Poeta di piazza del Popolo a Latina, chiuso per lungo tempo è stato inaugurato, completamente rinnovato, con uno sguardo alla tradizione e una visione di innovazione e sostenibilità, diventando il Caffè Poeta Bistrot Letterario, da. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Al Caffè Dante Bistrot di Verona cena in musica con il duo Benini e Bergamaschi "Aperitivi con le donne del vino" al Caffè Dante BistrotAl Caffè Dante Bistrot in Piazza dei Signori 2 a Verona debutta "Aperitivi con le Donne del Vino. Temi più discussi: Riapre lo storico Caffè Poeta in piazza del Popolo nel segno della cultura; A Latina riapre il Caffè Poeta: sarà un bistrot della cultura nel cuore della città; Latina, riaperto il Caffè Poeta, Luca Targa: Negli arredi una piccola Latina; Le notizie più importanti di oggi 8 aprile 2026 a Latina e in provincia. Latina, riaperto il Caffè Poeta, Luca Targa: Negli arredi una piccola LatinaLATINA – Una Latina in miniatura, con i suoi edifici e le sue piazze. Tutto in un bar. Anzi in un Caffè: il Poeta. L’idea è stata degli architetti Fabio Gnessi e Umberto De Zardo, per rendere unico lo ... radioluna.it A Latina riapre il Caffè Poeta: sarà un bistrot della cultura nel cuore della cittàRiapre uno dei luoghi più rappresentativi della città. Giovedì 9 aprile alle ore 19, in Piazza del Popolo 12, torna il Caffè Poeta, storico punto di riferimento del centro cittadino, oggi completament ... latina24ore.it Mercoledì 15 Aprile si torna a suonare live Sarò in duo acustico insieme ai Doppio Malto al Nuovo Caffè Poeta, in Piazza del Popolo a Latina. Vi porteremo in viaggio tra le più belle canzoni della musica italiana anni ‘70, ‘80 e ‘90, reinterpretate in chiave ac - facebook.com facebook Latina, riaperto il Caffè Poeta ora Bistrot Letterario, Luca Targa: “Negli arredi una piccola Latina” x.com