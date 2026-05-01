Un video su TikTok ispirato a un famoso film ha conquistato rapidamente il web, diventando virale e attirando l’attenzione di molti utenti. Il contenuto mostra un balletto latino che, secondo alcuni, potrebbe sollevare questioni etiche, portando a discussioni accese sui social media. La diffusione del video ha coinvolto diverse piattaforme, generando commenti e reazioni da parte di un pubblico variegato.

Un nuovo cortocircuito etico sta scuotendo il mondo dei social media, partendo da un video circolato su TikTok che ha rapidamente superato i confini della piattaforma per generare un’ondata di sdegno collettivo. Al centro della polemica si trova uno show latinoamericano che, in quello che appare come un tentativo maldestro e profondamente discutibile di fare spettacolo, ha messo in scena una coreografia ispirata a “ Il bambino con il pigiama a righe “. La clip mostra ballerini e figuranti muoversi all’interno di una scenografia che richiama in modo esplicito e grottesco l’immaginario dei campi di concentramento, trasformando una delle tragedie più profonde della storia umana in un discutibile numero da varietà.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il balletto latino ispirato al film “Il bambino con il pigiama a righe” mette in difficoltà il web: il video è virale ovunque

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