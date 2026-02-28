Sal Da Vinci ferma Sanremo | karaoke in piazza balletto e promessa d’amore con l’anello il video è virale

Sal Da Vinci ha deciso di fermare temporaneamente la sua partecipazione a Sanremo, scegliendo di dedicarsi a momenti di svago in piazza. Ha organizzato un karaoke, ballato con il pubblico e ha promesso un amore con un anello, video che è diventato rapidamente virale. Sanremo, infatti, non si limita soltanto al palco dell’Ariston, ma si estende anche alle strade e agli eventi che lo circondano.

Sanremo non è solo Ariston. Non è solo lustrini, orchestra e telecamere puntate sul palco più famoso d’Italia. A volte, il cuore pulsante del Festival batte altrove, lontano dai riflettori ufficiali, tra la gente comune che affolla le strade della città dei fiori. È quello che è successo in piazza San Siro, dove Sal Da Vinci ha trasformato un incontro casuale con i fan in un momento di autentica magia popolare. Il cantante napoletano, in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, si è ritrovato circondato da una folla compatta e calorosa. E invece di limitarsi a saluti e selfie di rito, ha fatto quello che gli riesce meglio: ha cantato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

