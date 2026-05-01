Eitan Bondì, 21 anni, è stato collocato agli arresti domiciliari dopo essere stato accusato di tentato omicidio. La sua confessione include la precisazione di non essere iscritto alla Brigata ebraica. Il ragazzo, coinvolto nell'incidente avvenuto durante una manifestazione del 25 aprile, era stato detenuto nel carcere di Regina Coeli prima di ottenere la misura alternativa.

Eitan Bondì, accusato di tentato omicidio per aver sparato con una pistola ad aria compressa al 25 aprile, è uscito dal carcere di Regina Coeli. Il 21enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio per aver raggiunto con alcuni pallini due esponenti dell’Anpi davanti al parco Schuster di Roma durante le celebrazioni per la Liberazione e oggi è stato sottoposto all’interrogatorio di garanzia, che non ha convalidato la misura cautelare del carcere, trasformandola in arresti domiciliari. L’accusa iniziale, infatti, è cambiata da duplice tentato omicidio in tentate lesioni, pluriaggravate anche dalla premeditazione. “Mi assumo la responsabilità di questo gesto deplorevole, mi vergogno di quanto ho fatto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il 21enne Bondì ai domiciliari, è accusato di tentate lesioni. E confessa: "Non sono iscritto alla Brigata ebraica"

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