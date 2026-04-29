Un giovane di 21 anni è stato arrestato in relazione a un episodio di sparatoria avvenuto il 25 aprile a Roma, durante una manifestazione per il anniversario della Liberazione. L'uomo, che ha dichiarato di far parte della Brigata Ebraica, è accusato di tentato omicidio nei confronti di due persone iscritte all'Anpi. La sua famiglia ha riferito che non è loro iscritto.

Si chiama Eitan Bondì e ha 21 anni. È l’uomo accusato di aver sparato ai due iscritti all’Anpi dopo il corteo del 25 Aprile a Roma. La polizia lo ha rintracciato ieri sera a dopo averlo individuato grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno ripreso il momento dell’agguato e poi la fuga. Il 21enne, fermato con l' accusa di tentato omicidio porto e detenzione di armi illegale, ha detto di far parte della «Brigata Ebraica». Una dichiarazione smentita poche ore dopo dalla Brigata stessa che «ribadisce con forza di non conoscere, Eitan Bondi». Lo afferma in una nota Davide Riccardo Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica spiegando che la Brigata «non ha tra i suoi membri persone che rispondono a questo nome».🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Spari 25 aprile, arrestato il 21enne Eitan Bondì: «Sono della Brigata Ebraica». Accusato di tentato omicidio. La replica: non è nostro iscritto

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