Il 16enne cesenate padroneggia cinque strumenti | La musica è la mia vita col pianoforte traduco le emozioni in suono

Un giovane musicista di 16 anni, studente di un liceo musicale, si distingue per la capacità di suonare cinque strumenti diversi. Conosciuto come Jøe, ha scelto di realizzare un progetto musicale completamente eseguito dal vivo, senza usare basi preregistrate. La sua passione per la musica lo porta a tradurre le emozioni in suoni attraverso il piano e gli altri strumenti che padroneggia.

Ha solo 16 anni, frequenta il liceo musicale "Canova" e padroneggia ben cinque strumenti. Il cesenate Gioele Amadori, in arte Jøe, ha deciso di sfidare l'era delle basi pre-prodotte con un progetto interamente suonato. “Il giovane polistrumentista - si legge in una nota - ha appena pubblicato il.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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