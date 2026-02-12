Pavel Berman | Suono perché è la mia vita

Pavel Berman, il violinista russo-italiano, sarà il primo solista di livello internazionale a esibirsi nell’edizione 2026 di Ravenna Musica. Berman, che ha scelto la musica come vita, salirà sul palco in duo con il noto pianista franco-armeno Vardan Mamikonian. L’evento promette di essere uno dei momenti più attesi della rassegna.

Il violinista Pavel Berman, di origini russe ma italiano d’adozione, sarà il primo solista di fama internazionale ospite dell’edizione 2026 della rassegna ‘ Ravenna Musica ’, in duo con il noto pianista franco-armeno Vardan Mamikonian. Insieme suoneranno musiche di Mozart, Prokofiev, Bloch e Ravel. Per ammirarli, l’appuntamento è per le 21 di stasera al teatro Alighieri. Berman, che tipo di concerto sarà quello proposto a Ravenna per la stagione concertistica dell’associazione ’Angelo Mariani’? "Sarà diviso in due parti per offrire un vero e proprio percorso d’ascolto. Nella prima, eseguiremo una serie di brani per violi’no e pianoforte: la ’Sonata n. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa sera al Teatro Alighieri di Ravenna, il duo formato da Pavel Berman e Vardan Mamikonian ripropone un programma che va da Mozart a Ravel.

