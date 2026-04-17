Pasquale Mogavero | sculture e strumenti tra arte e musica | a Collesano evento tra creatività tradizione e suono

Domenica 19 aprile alle 19 si svolgerà nel Chiostro S. Maria di Gesù di Collesano un evento dedicato all’artista Pasquale Mogavero, che presenta le sue sculture e strumenti musicali. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco locale con il supporto del Comune e vede la partecipazione della banda musicale Pierluigi da Palestrina. L’incontro unisce arte, musica e tradizione in un contesto all’aperto.

Domenica 19 aprile alle ore 19, al suggestivo Chiostro S. Maria di Gesù di Collesano, si terrà l’evento “Pasquale Mogavero: sculture e strumenti, tra arte e musica”, promosso dalla Pro Loco locale in collaborazione con il Comune e la banda musicale Pierluigi da Palestrina.La serata è dedicata.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Primavera ad Arte: al Museo Kronos musica e degustazione tra arte e tradizione pasqualeSabato 28 marzo, a partire dalle ore 15, il museo ospiterà il “Concerto per un solo strumento”, un’esperienza musicale itinerante che accompagnerà i... Comacchio in festa: XIII Carnevale sull’Acqua tra arte, tradizione e creatività giovanile.Si è conclusa ieri, 15 febbraio 2026, la XIII edizione del Carnevale sull’Acqua di Comacchio, una manifestazione unica nel suo genere che ha...