Ieri in Campania | ucciso a Ibiza arrestato 45enne avellinese Entra in un supermercato e si spara muore 67enne

Ieri in Campania si sono verificati due eventi drammatici. In una località di Ibiza un uomo è stato ucciso, mentre un uomo di 45 anni è stato arrestato. In un supermercato, un 67enne ha aperto il fuoco e si è tolto la vita. Nel frattempo, sono state rese note le accuse di un periodo di sei anni di maltrattamenti e vessazioni ai danni del figlio di 10 anni di una coppia.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 30 aprile 2026. Avellino – Per sei anni, dal 2020 al 2026, ha inflitto sofferenze, intimidazioni e umiliazioni al figlio di 10 anni della sua convivente, procurando al bambino gravi disagi psicofisici. Un 47enne residente in un comune della provincia di Avellino è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona, a conclusione delle indagini coordinate dal procuratore capo facente funzioni, Francesco Raffaele. L’indagato in più occasioni avrebbe anche aggredito fisicamente il bambino fino a segregarlo in una stanza legato al letto nell’abitazione in cui conviveva la coppia.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: ucciso a Ibiza, arrestato 45enne avellinese. Entra in un supermercato e si spara, muore 67enne Notizie correlate Franco Sessa ucciso a Ibiza con una coltellata: fermato e rilasciato 45enne avellinese, resta il mistero sul moventeCosa sappiamo dell’omicidio di Franco Sessa Franco Sessa, pizzaiolo di 35 anni originario di Pagani, è stato ucciso a Ibiza con una coltellata al... Si spara in un supermercato: 67enne ricoverato in gravissime condizioniTempo di lettura: < 1 minuto Un grave fatto di cronaca si è consumato nel primo pomeriggio di oggi alle porte della città, dove si è verificato un... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Ucciso a Ibiza, sotto choc la comunità di Pagani; Italiano ucciso a coltellate a Ibiza, 30enne aggredito a morte dopo una lite: caccia all'uomo, killer in fuga; Accoltellato al torace, 35enne di Pagani ucciso a Ibiza; Nella Piana del Sele si muore di lavoro. Ucciso a Ibiza, preso il killer: vittima e aggressore sono campaniÈ sotto choc la comunità di Pagani, la città della provincia di Salerno dalla quale era partito Franco Sessa, il pizzaiolo di 35 anni morto dopo essere stato accoltellato nella zona turistica di Playa ... ansa.it Ieri sera, intorno alle 21, i carabinieri sono intervenuti in via Monte del Marmo dopo la segnalazione di un ferimento da arma da fuoco. Un 38enne italiano ha riferito di essere stato vittima di un tentativo di rapina da parte di un uomo in sella a uno scooter, ch - facebook.com facebook Walter #Mazzarri ieri sera è arrivato a Salonicco per chiudere l'accordo con l'Iraklis. Un club storico del calcio greco, appena tornato in 1ª divisione ma noto soprattutto per la clamorosa storia delle 3 - super discusse - retrocessioni d'ufficio a cura di @tom_f x.com