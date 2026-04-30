Franco Sessa ucciso a Ibiza con una coltellata | fermato e rilasciato 45enne avellinese resta il mistero sul movente

Da notizieaudaci.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 35 anni, originario di Pagani, è stato trovato morto a Ibiza con una ferita da arma da taglio al torace. La polizia ha fermato un uomo di 45 anni, anche lui di origini italiane, che è stato successivamente rilasciato. Attualmente non sono stati resi noti dettagli sul movente dell’omicidio, e le indagini continuano per ricostruire quanto accaduto.

Cosa sappiamo dell’omicidio di Franco Sessa. Franco Sessa, pizzaiolo di 35 anni originario di Pagani, è stato ucciso a Ibiza con una coltellata al torace. Il caso resta ancora avvolto nel mistero: nelle ultime ore è stato fermato un uomo, poi rilasciato perché ritenuto estraneo ai fatti. Le indagini proseguono senza una pista definitiva. L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio del 29 aprile a Platja d’en Bossa. Dinamica: la lite e la coltellata mortale. Secondo le ricostruzioni, Sessa si trovava in Calle Alzines quando sarebbe stato coinvolto in una discussione con due persone. Pochi istanti dopo, è stato colpito con una coltellata al lato sinistro del torace.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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