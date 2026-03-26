Un’inchiesta ha rivelato che molte Ong coinvolte nelle proteste in Iran, spesso citate dai media occidentali come fonti affidabili, ricevono finanziamenti dal governo degli Stati Uniti attraverso il National Endowment for Democracy, un’organizzazione che agisce come un’emanazione della Cia. Questa scoperta mette in discussione l’indipendenza di alcune fonti ufficiali nel racconto mediatico e apre un dibattito sull’influenza politica dietro le notizie.

Continua da qui Riassunto della puntata precedente: diverse Ong per i diritti umani, citate dai media occidentali come fonti autorevoli sulle proteste in Iran, sono in realtà finanziate dal governo Usa tramite il National Endowment for Democracy (Ned), un proxy della Cia. MintPress News, il website d’inchiesta che ha dato la notizia, ha analizzato anche come i principali media occidentali stanno raccontando l’attacco di Usa e Israele contro l’Iran. Dopo i primi bombardamenti su diverse città iraniane, l’uccisione di Khamenei e la dichiarazione esplicita di volere un regime change, l’operazione è stata presentata da gran parte dei media come un’azione difensiva, e l’Iran come l’aggressore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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