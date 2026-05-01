I supermercati aperti a Pordenone il primo maggio 2026

Il 1° maggio del 2026 cade di venerdì, giorno in cui si celebra la festa nazionale. A Pordenone, molti supermercati rimarranno aperti, consentendo ai clienti di fare acquisti durante il fine settimana lungo che si apre con questa festività. La giornata rappresenta un’occasione per le attività commerciali di mantenere i servizi aperti anche in questa giornata di festa.

Il primo maggio è festa nazionale. Nel 2026 cade di venerdì e per molti lavoratori coincide con l'inizio di un fine settimana lungo. Vediamo quali sono i supermercati aperti a Pordenone durante la festa del lavoro.PamIl punto vendita di viale Grigoletti 74 sarà aperto dalle 9:00 alle 20:00.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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