Quali sono i supermercati aperti Primo maggio 2026 da Carrefour e Conad a Lidl | chiudono Esselunga e Coop

Per il Primo maggio 2026, alcune catene di supermercati come Carrefour, Conad e Lidl manterranno i negozi aperti, mentre Esselunga e Coop hanno deciso di chiudere. La scelta di apertura o chiusura varia tra le diverse aziende e località, influenzando le abitudini di spesa dei consumatori durante questa giornata festiva. La maggior parte dei punti vendita di Esselunga e Coop resteranno chiusi, mentre quelli delle altre catene saranno operativi secondo gli orari consueti o modificati.

Venerdì Primo maggio alcuni supermercati resteranno aperti. Nel giorno della Festa dei Lavoratori, alcune catene hanno deciso di offrire ugualmente il servizio, altre hanno optato per la chiusura, mentre alcune hanno lasciato liberà di decidere ai singoli gestori. La regola principe rimane quella di telefonare per informarsi sugli orari effettivi. Primo maggio, le scelte dei supermercati sulle aperture Aperture straordinarie di Conad, autonomia decisionale per Carrefour Primo maggio, sempre meglio chiamare per conoscere gli orari dei supermercati Primo maggio, le scelte dei supermercati sulle aperture In occasione del Primo maggio, ovviamente, uffici pubblici, scuole e numerose altre attività rimarranno chiusi.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Quali sono i supermercati aperti Primo maggio 2026 da Carrefour e Conad a Lidl: chiudono Esselunga e Coop Notizie correlate Quali sono i supermercati aperti 25 aprile 2026 da Esselunga a Carrefour fino a Conad e Lidl: chiude CoopIl 25 aprile 2026 in Italia si celebra la festa della liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2026: da Coop ed Esselunga a Lidl, la lista completaQuali sono i supermercati che hanno deciso di tenere i punti vendita aperti per i consumatori anche nei giorni delle festività pasquali di domenica 5... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Primo maggio a Roma, quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti? La mappa (e gli orari) dei punti vendita; Supermercati, negozi, centri commerciali: chi resta aperto il 1°maggio; Supermercati aperti e chiusi l’1 maggio 2026, l’elenco completo e gli orari; Festa del 25 aprile, quali supermercati restano aperti. Supermercati aperti il 1° maggio: ecco dove fare la spesa in tutta ItaliaIn occasione della Festa dei Lavoratori di venerdì 1° maggio, i supermercati in Italia seguiranno orari diversi. Non esiste una regola unica per tutti: ogni catena ha deciso ... ilmattino.it Supermercati aperti il 1 maggio 2026: ecco la lista completaIl 1 maggio si festeggia la Festa dei Lavoratori. In questo 2026 cade di venerdì e consentirà a molti italiani di partire per qualche giorno di vacanza. In molti si stanno chiedendo se i supermercati ... notizie.it Primo maggio in Calabria, Trotta (Cgil): "Serve un piano industriale che integri turismo, infrastrutture e sviluppo produttivo" https://gazzettadelsud.it/p=2203202 - facebook.com facebook Primo maggio, Internazionali di tennis e grandi eventi: niente riposi per i tassisti di Roma ift.tt/X5ZzUMO x.com