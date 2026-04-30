Supermercati aperti il primo maggio quali sono e gli orari

Il primo maggio, Festa dei Lavoratori, coincide quest'anno con un giorno in cui scuole, uffici pubblici e privati sono generalmente chiusi per la festività nazionale. Tuttavia, i supermercati di solito rimangono aperti, anche se gli orari possono variare. È consigliabile verificare i singoli esercizi commerciali per conoscere gli orari specifici di apertura e chiusura durante questa giornata.

(Adnkronos) – Domani, venerdì 1 maggio, è la Festa dei Lavoratori. Scuole, uffici pubblici e privati restano chiusi in quanto festività nazionale. Per chi volesse fare la spesa alcuni supermercati prevedono aperture straordinarie. La premessa in un giorno come questo è ricordarsi, per evitare un viaggio a vuoto, di verificare se lo store dove vogliamo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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