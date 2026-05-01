I sommozzatori dei vigili del fuoco al lavoro dopo l' incendio nella darsena di Cervia

Nella prima mattinata si è sviluppato un incendio nella darsena del porto di Cervia, che ha interessato e distrutto quattro imbarcazioni. I vigili del fuoco hanno concluso le operazioni di spegnimento e hanno inviato i sommozzatori del loro nucleo di Ravenna per eseguire controlli tecnici nelle acque e sulle imbarcazioni coinvolte. Le squadre sono rimaste sul posto per alcune ore, per verificare eventuali rischi residui.

Terminate le operazioni di spegnimento dell'incendio che, nella prima mattinata, ha distrutto quattro imbarcazioni nella darsena del porto di Cervia è intervenuto il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco del Comando di Ravenna, al fine di effettuare ulteriori verifiche tecniche sulle.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Incendio nel Milanese, fiamme dal tetto durante la ristrutturazione: otto squadre dei vigili del fuoco al lavoroOre di apprensione questa mattina a Cormano, nel Milanese, per un incendio di vaste proporzioni che ha interessato il tetto di una palazzina. Incendio in un deposito di Picanello, al lavoro i vigili del fuocoDiverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania stanno intervenendo, dalle 15 di questo pomeriggio, per domare un rogo...