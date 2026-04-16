Incendio in un deposito di Picanello al lavoro i vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Giovanni Prati, nel quartiere di Picanello, per un incendio scoppiato in un deposito. Le operazioni di spegnimento sono in corso mentre le fiamme hanno interessato una palazzina della zona. Nessuna informazione è stata comunicata al momento riguardo a eventuali feriti o cause dell’incendio. La situazione è ancora sotto controllo.

Diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania stanno intervenendo, dalle 15 di questo pomeriggio, per domare un rogo scoppiato in una palazzina di via Giovanni Prati, nel quartiere di Picanello. .🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Incendio in un deposito di Picanello, a lavoro i vigili del fuocoDiverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania stanno intervenendo, dalle 15 di questo pomeriggio, per domare un rogo... Maxi incendio nel deposito agricolo con 800 rotoballe, ore di lavoro per i Vigili del fuocoMaxi incendio a Sogliano e lungo intervento dei Vigili del Fuoco che per tante ore sono impegnati in via Ginestreto, per un incendio che ha... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pompei, incendio a un deposito di elettrodomestici e a delle serre: l'operazione dei vigili del fuoco; Incendio nel deposito di un’abitazione a Sustinente: sul posto i vigili del fuoco; Tgcom24: Milano, incendio in un deposito davanti all'ospedale San Raffaele Video; Monza, incendio nella notte: esplosioni e fumo, distrutto un deposito di veicoli a noleggio con autobus e furgoni. Incendio a Castel Volturno vicino al centro commerciale Giolì, distrutto deposito di barcheUn vasto incendio ha distrutto nella notte un deposito di barche a Castel Volturno (Caserta); sul posto i Vigili del Fuoco, operazioni di spegnimento in ... fanpage.it Catania, incendio a Picanello: a fuoco un deposito di materassiCATANIA – Un importante incendio è divampato in via Giovanni Prati, nel quartiere Picanello, a poca distanza dal Campo Scuola Velletri. Incendio a ... newsicilia.it INCENDIO AL CARCERE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI,CI SONO DEI FERITI Pomeriggio di tensione all’interno del carcere di Sant’Angelo dei Lombardi dove nel pomeriggio è divampato un incendio che provocato il ferimento del comandante Iuliano Pi - facebook.com facebook Incendio nella più grande raffineria dell’Australia: a rischio la produzione di carburante (e questo mostra tutte le falle del sistema) x.com