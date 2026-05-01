Durante la festa dei lavoratori a Rimini, i rappresentanti dei principali sindacati hanno messo al centro della discussione il problema del precariato e delle retribuzioni basse. Le organizzazioni sindacali hanno sottolineato la necessità di garantire un lavoro stabile, ben retribuito e contrattualizzato, considerando queste condizioni come una questione di giustizia sociale. La questione occupazionale resta quindi uno dei temi principali dell'evento.

Un lavoro dignitoso: stabile, ben retribuito, contrattualizzato. Cgil, Cisl e Uil ne fanno una questione di giustizia sociale: è questo il grande tema che animerà la festa dei lavoratori a Rimini. Dal palco del Marecchia Dream Fest, al ponte di Tiberio (ore 10), i segretari territoriali di Cgil, Cisl e Uil, Francesca Lilla Parco, Elena Fiero e Michele Bertaccini, daranno vita a un dibattito pubblico che avrà al centro proprio il lavoro dignitoso. Durante la mattinata saranno distribuiti garofani rossi a coloro che parteciperanno. Verranno allestiti gazebo con operatori specializzati che offriranno informazioni sulla tutela individuale per studenti, lavoratori e pensionati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I sindacati salgono sul palco: "Precariato e stipendi bassi sono i veri nodi da sciogliere"

Notizie correlate

Garlasco, quali sono i nodi da sciogliere nella perizia Albani sul dna trovato sulle unghie di Chiara PoggiNel caso del delitto di Garlasco ci sono ancora diversi nodi da sciogliere e, alcuni di questi, riguardano la perizia Albani sul dna ritrovato sulle...

Alisson Juve, è una richiesta di Spalletti ma ci sono due nodi da scioglieredi Redazione JuventusNews24Alisson Juve, il portiere è il preferito dell’allenatore in vista della prossima stagione, ma la dirigenza dovrà fare uno...

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: I sindacati salgono sul palco: Precariato e stipendi bassi sono i veri nodi da sciogliere.

I sindacati salgono sul palco: Precariato e stipendi bassi sono i veri nodi da sciogliereCgil, Cisl e Uil protagonisti stamattina al Marecchia Dream Fest con un dibattito sul lavoro dignitoso. Occupati in aumento, ma solo un riminese su tre è a tempo pieno. Resta il gap retributivo uomini ... ilrestodelcarlino.it

Supplenze docenti, sindacati al Ministero. La Uil Scuola: Chiarezza su completamento orario e procedure per i precariSi è svolto mercoledì 29 aprile l’incontro tra le organizzazioni sindacali e il Ministero dell’Istruzione e del Merito per discutere la bozza di nota operativa relativa alle supplenze per l’anno scola ... orizzontescuola.it