I sandali senza suola di Chanel sono virali sui social | Per favore filmate i vostri piedi quando arrivate a casa L’elogio poco pratico della libertà di Matthieu Blazy a Biarritz

I sandali senza suola di Chanel stanno girando rapidamente sui social media, con utenti che chiedono di filmare i propri piedi all’arrivo a casa. Nel frattempo, il direttore creativo Matthieu Blazy ha partecipato a un evento a Biarritz, dove ha commentato la libertà di sperimentare con il design, mostrando una passerella posata sulla sabbia della località francese. La scena si svolge tra moda e mare, catturando l’attenzione di molti appassionati.

Immaginate una passerella stesa direttamente sulla sabbia di Biarritz, sotto il sole della costa sud-occidentale della Francia. Le modelle avanzano indossando abiti a sirena e shorts strutturati, ma l’attenzione del front row – dove siede, tra gli altri, Nicole Kidman – si catalizza improvvisamente sui loro piedi. La pianta nuda affonda dolcemente nei granelli di sabbia, mentre il tallone è sollevato da un blocco di pelle dorata, rigida e scintillante, ancorato alla caviglia da un gioco di cinturini. Un’immagine che richiama i calzari alati di Hermes, il messaggero degli dei dell’antica Grecia, sospesi tra eleganza formale e primitivismo....🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I sandali senza suola di Chanel sono virali sui social: “Per favore, filmate i vostri piedi quando arrivate a casa”. L’elogio (poco pratico) della libertà di Matthieu Blazy a Biarritz Notizie correlate La sfilata Chanel spiegata in 7 look iconici: come Matthieu Blazy sta ridefinendo l’universo di Madame CocòDal bouclé "stracciato" o stampato sulla seta alle vite bassissime che sono solo un'illusione, ecco i migliori look della sfilata AutunnoInverno... Chanel a Biarritz: Blazy rilancia il mito tra storia e futuro? Cosa sapere Matthieu Blazy debutta con la collezione Cruise 2026-2027 a Biarritz martedì 28 aprile. Altri aggiornamenti Temi più discussi: I sandali a metà di Chanel; Dai sandali a metà, alla modella incinta in passerella: i dettagli insoliti dell'ultima sfilata di Chanel; I sandali per stare scalzi di Chanel: le scarpe senza suola e la provocazione che racconta il desiderio di libertà; Scarpe senza scarpe: la tendenza barefoot e il sandalo Chanel Cruise 2027. I sandali per stare scalzi di Chanel: le scarpe senza suola e la provocazione che racconta il desiderio di libertàLa sfilata Cruise 2026/2027 di Chanel è stata la cornice all'interno del quale sono apparsi un paio di sandali senza suola che lasciano il piede nudo ... fanpage.it I sandali a metà di ChanelL'ultima trovata del direttore creativo Matthieu Blazy sono praticamente dei copri tallone: c'è comunque chi ha provato a spiegarli ... ilpost.it L'ultima trovata di Matthieu Blazy, direttore creativo di Chanel, sono praticamente dei copri tallone: c'è comunque chi ha provato a spiegarli facebook Dal tweed adatto alla maternità di Kaya Wilkins, alle Mary Janes per bambini, Matthieu Blazy sta trasformando Chanel in un affare di famiglia x.com