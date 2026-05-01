Ieri mattina il Partito Socialista Imolese ha presentato ufficialmente la lista ‘Riformisti per Imola’, sostenendo la candidatura di Marco Panieri. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti del partito, che hanno rimarcato il loro ruolo nel rafforzare l’area riformista locale in collaborazione con Italia Viva. La presentazione si è svolta nel contesto di un impegno condiviso per un continuo percorso politico.

Mattinata di iniziative quella di ieri per il Psi imolese, che ha presentato la lista ‘ Riformisti per Imola ’ a sostegno della candidatura di Marco Panieri, ribadendo il proprio ruolo nella costruzione dell’area riformista cittadina in alleanza con Italia Viva. Presenti in città la vice segretaria nazionale del Psi, Daria De Luca, e Stefano Mazzetti, esponente di Italia Viva e capo di gabinetto della Città metropolitana di Bologna, intervenuti per sostenere il percorso politico della lista. La giornata si è aperta con un momento simbolico davanti alla casa di Andrea Costa, in via Appia 24, dove è stata deposta una corona commemorativa. Un passaggio che ha richiamato la tradizione socialista e il legame storico con il territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I ‘Riformisti per Imola’ . La sfida dei socialisti: : "Avanti nella continuità"

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