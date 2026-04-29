Elenchi regionali per il ruolo docenti Valditara | Firmato il decreto un altro passo avanti nella lotta contro il precariato e per la continuità didattica

Il Ministro dell'Istruzione ha firmato un decreto che riguarda gli elenchi regionali per il ruolo dei docenti. Questa decisione fa seguito a un impegno preso dal governo e mira a ridurre il precariato nel settore scolastico. Il provvedimento stabilisce le modalità di inserimento e aggiornamento delle graduatorie regionali, con l’obiettivo di garantire una maggiore continuità nelle attività didattiche. La firma rappresenta un passo concreto in questa direzione.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto che, a partire dall’anno scolastico 20262027, consentirà ai vincitori e agli idonei non ancora assunti dei concorsi banditi a decorrere dal 2020 di inserirsi, su richiesta, anche in appositi elenchi regionali per l’immissione in ruolo in regioni diverse da quelle per le quali hanno svolto il concorso. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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