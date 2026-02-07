Imola supera Casalmaggiore nella sfida per la salvezza

Imola batte Casalmaggiore 3-1 e sale in classifica. La partita è stata combattuta, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo. Imola ha dimostrato maggiore concretezza nel quarto set, conquistando i tre punti e avvicinandosi alla salvezza. Casalmaggiore, invece, ha mostrato qualche incertezza nei momenti chiave, ma ha lottato fino alla fine. Ora la corsa per la salvezza si fa più intensa, e entrambe le squadre dovranno prepararsi al meglio per le prossime sfide.

Una gara tra formazioni di alto livello, caratterizzata da un equilibrio iniziale e da una crescente supremazia delle avversarie, ha portato alla vittoria della Clai Imola Volley. La formazione di Casalmaggiore, privata di alcuni elementi chiave per motivi di salute e altri assenti, ha affrontato la sfida con determinazione, ma non è riuscita a contrastare efficacemente gli attacchi e la solidità delle ospiti. Il primo parziale è stato dominato dalla squadra ospite, grazie a un'ottima impostazione di gioco e a una difesa aggressiva. Le giocatrici Hoogers e Bulovic si sono distinte, con **5 punti ciascuna**, accompagnate da Malik che ha contribuito con **4 punti**, impostando un ritmo elevato fin dalle prime battute.

