I pronostici di venerdì 24 aprile | Serie A Serie B Bundesliga Premier League Liga e Ligue 1

Venerdì 24 aprile si disputano numerose partite in diversi campionati europei, tra cui la Serie A, la Serie B, la Bundesliga, la Premier League, la Liga e la Ligue 1. Gli incontri coinvolgono squadre di primo piano e rappresentano una giornata intensa per il calcio internazionale. La giornata prevede anticipi e partite che si svolgono in vari stadi del continente, offrendo un palinsesto ricco di appuntamenti sportivi.

I pronostici di venerdì 24 aprile, in campo Serie A, Serie B, Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1 e altri campionati minori Sarà un venerdì ricco di anticipi in giro per l’Europa, si scende infatti in campo in tutti i top campionati: Serie A, Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Il Napoli, apparso svuotato contro la Lazio, ha ora l’obbligo di ripartire per non farsi scavalcare dal Milan e per tenere a distanza una Juventus sempre più minacciosa. Di fronte, una Cremonese in piena crisi d’identità offensiva, che arriva a Fuorigrotta con la disperazione di chi vede la B avvicinarsi e un attacco che non segna da 180 minuti.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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