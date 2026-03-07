Oggi, 7 marzo 2026, i telespettatori possono seguire diversi programmi tra musica, show e film. Su Rai 1 va in onda “Sanremo Top”, mentre su Canale 5 viene trasmesso “C’è posta per te”. Su Iris è programmato il film “Colpevole d’omicidio”. Questi sono i principali appuntamenti televisivi del giorno.

Guida ai programmi TV del 7 marzo 2026: "Sanremo Top" su Rai 1, "C'è posta per te" su Canale 5, "Colpevole d’omicidio" su Iris La prima serata del 7 marzo 2026 offre su Rai 1 arriva Sanremo Top, lo speciale che ripercorre i successi del Festival e riporta in scena musica e memoria televisiva. Su Canale 5 domina l’emotività con C’è posta per te, ormai appuntamento fisso del sabato. Per gli amanti del cinema, Italia 1 propone la magia familiare di Nanny McPhee – Tata Matilda, mentre su Sky Cinema Uno esplode l’azione di Bullet Train con Brad Pitt. Grande spettacolo anche su Sky Cinema Action con King Kong, il kolossal di Peter Jackson che continua a incantare. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 7 marzo 2026: musica, show e film

I programmi TV di oggi 2 marzo 2026: documentario, show e filmGuida ai programmi TV del 2 marzo 2026: “Ulisse” su Rai 1, “Scherzi a parte” su Canale 5, “Corro da te” su Sky Cinema Romance La prima serata del 2...

Programmi TV 3 gennaio 2026: show, musica e filmGuida ai programmi TV del 3 gennaio 2026: “Festival del Circo di Montecarlo” su Rai 1, “Pavarotti… l’uomo che emozionò il mondo” su Canale 5 La prima...

Sanremo 2026 - La classifica generale e la Top 5

Una raccolta di contenuti su I programmi TV di oggi 7 marzo 2026....

Temi più discussi: I programmi TV di oggi 3 marzo 2026: fiction, calcio e film; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi martedì 3 marzo; Programmi in TV stasera 27 febbraio 2026: Sanremo 2026, Io sono Farah, Transformers e Quarto Grado; Stasera in tv (1 marzo): De Martino resta in ferie, Franco Battiato dopo Sanremo e Romina Power contro Gerry Scotti.

Ascolti TV di ieri giovedì 5 marzo 2026: Don Matteo 15 e Quo Vado? i programmi più vistiQuali sono i programmi che hanno appassionato maggiormente il pubblico in questo giovedì 5 Marzo 2026? A svelarcelo gli Ascolti Tv. msn.com

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi venerdì 6 marzo21.30 THE VOICE GENERATIONS Conduce Antonella Clerici. Con Loredana Bertè, Arisa Torna il talent condotto da Antonella Clerici, dove gruppi di cantanti di diverse generazioni si sfidano, uniti dalla p ... repubblica.it

Oggi, 7 marzo, Alessandro Greco spegne 54 candeline! Conduttore e showman, ha conquistato il pubblico italiano con simpatia, talento e una carriera ricca di programmi iconici. Dalla conduzione di Furore e I Fatti Vostri a molte altre trasmissioni televisive, Al - facebook.com facebook

Masterchef, parla Teo: «È uno dei programmi più veri in assoluto, ma non si viene qui per diventare celebrità». L'intervista x.com