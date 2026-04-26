Le liste di Sud chiama Nord senza firme Scurria | Li aiuteremo perché vogliamo elezioni regolari

Le liste di Sud chiama Nord non hanno presentato firme in modo regolare, generando confusione e sospetti sulla validità della campagna elettorale. Un rappresentante del movimento ha dichiarato che si impegneranno a sostenere le liste per garantire lo svolgimento di elezioni corrette. La situazione riguarda le procedure di presentazione delle candidature e il rispetto delle norme previste.

“La mancata raccolta delle firme per presentare le liste di Sud chiama Nord ha creato scompiglio e alimentato dubbi sulla regolarità della campagna elettorale viziata. Ieri, tanti Cittadini mi hanno chiesto cosa sta succedendo. Sono stato contattato anche da candidati delle liste a sostegno di.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Elezioni, presentate le quindici liste di Sud chiama Nord: tra le novità Cantello e MessinaPalacultura strapieno per la sfilata di decine e decine di candidati a supporto del primo cittadino uscente. Elezioni, quattro liste già pronte in Sud chiama Nord e un "esercito" di candidati tra i QuartieriLe indiscrezioni sul movimento del sindaco uscente Basile tra Comune e circoscrizioni, si parla di settecento esponenti in lizza. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni Messina, altre tre liste presentate da Basile: i NOMI dei candidati; La corsa per Messina entra nel vivo, entro mercoledì la presentazione delle liste; Amministrative Messina: al via la presentazione delle liste. Sullo sfondo il caso del simbolo Sud chiama Nord; Scurria: Si escludano 14 liste di ScN. Basile: Questo è procurato allarme. Messina, Scurria sulla mancata raccolta delle firme delle liste di Sud chiama Nord: ennesimo azzardo, vinceremo le elezioniLa mancata raccolta delle firme per presentare le liste di Sud Chiama Nord ha suscitato grande scompiglio e alimentato dubbi sulla regolarità della campagna elettorale. Una vicenda che, secondo il can ... strettoweb.com Amministrative a Messina, presentate le liste a sostegno di Federico Basile: Continuiamo a costruire il futuro della cittàPresentati i candidati e le candidate delle liste Sud chiama Nord, La politica del fare e Zancle, unite a sostegno di un progetto politico condiviso: la riconferma di Federico Basile alla guida ... ilsicilia.it Messina, Scurria sulla mancata raccolta delle firme delle liste di Sud chiama Nord: "ennesimo azzardo, vinceremo le elezioni" - facebook.com facebook Dalla Chiesa altri aiuti per la popolazione del sud del Libano L’iniziativa portata avanti dal nunzio, arcivescovo Paolo Borgia di Guglielmo Gallone x.com